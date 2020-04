Coronavirus, in corsia a Novara si canta la pizzica

Roma, 28 apr. (askanews) - Hanno scelto di cantare Quarantella, il brano dell Orchestra Popolare La Notte della Taranta, medici, radiologi specializzandi e personale sanitario dell Ospedale Maggiore di Novara per lanciare un messaggio di speranza: "dalla radiologia di emergenza ci siamo e ci saremo, insieme per la vita".

Impegnati nella lotta contro il Coronavirus, in prima linea per assistere i pazienti, si sono ritrovati, per pochi minuti a fine giornata, a formare un coro regalando un momento di spensieratezza ai colleghi con un esibizione inaspettata ripresa dalla telecamera di un tecnico infermiere. Tutti con le mascherine, dismessa l ingombrante tutta protettiva, si sono lasciati andare al ritmo della pizzica.

"Abbiamo raccolto l appello di #casataranta sui social, spiega il professor Alessandro Carrieri, direttore dell Istituto di Radiologia dell ospedale universitario Maggiore della Carità di Novara. Sono stati giorni difficili ma i sorrisi e la musica aiutano a superare i momenti di sconforto. Le parole di Quarantella esprimono il nostro sentimento: possiamo trasformare ogni giorno un periodo di quarantena in speranza per la vita. Il prof. Carriero, ordinario di radiologia all'università di Novara è anche il presidente di Forlife Onlus, che in oltre un decennio di attività e di iniziative ha regalato tante speranze di vita ai bambini meno fortunati e progetti solidali in Italia e nel mondo. L'ultimo proprio a Lecce, l'infermeria solidale, un sogno di Titti Martina, scomparsa un anno fa e adesso divenuto una realtà importante per le cure mediche delle persone più bisognose del territorio.