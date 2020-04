"Giovane Stupida", il video del nuovo singolo di Cesare Cremonini

Roma, 28 apr. (askanews) - È online il video (girato da Gaetano Morbioli) del nuovo singolo di Cesare Cremonini "Giovane Stupida", le cui riprese sono iniziate verso inizio febbraio a Bologna, proseguite a Verona e poi interrotte a causa del coronavirus. Ma terminate in questo periodo in smartworking.

A raccontarlo è lo stesso artista sui social network: "Giovane Stupida" è il primo video musicale che guarda al futuro senza piegare la testa. È il frutto del lavoro di decine di professionisti del mondo della musica e dei video che in tutto questo periodo, senza dire una parola, non hanno mollato un attimo perché guidati dalle idee, che vivono e generano nuova vita. Rientriamo dalla porta della gioia e dall'amore perché li cercheremo assetati dopo i deserti".

Cremonini ha poi aggiunto qualche altro dettaglio sul progetto: "L'ideazione del video - aggiunge Cremonini - è cominciata verso inizio febbraio a Bologna. Le riprese sono iniziate a Verona, nei primi giorni di marzo. Il lavoro è stato interrotto la notte in cui sono cominciate le restrizioni in Veneto e da quel giorno, insieme a tutta la squadra di lavoro, abbiamo continuato lavorando via Skype, condividendo ogni notte gli schermi durante tutte le fasi di lavorazione 3D e di montaggio, portando avanti un progetto che avremmo dovuto finire e mostrare al pubblico in una settimana. In mezzo a molte difficoltà (sono più di 70 le persone che ci stavano lavorando) ci abbiamo messo circa due mesi a completarlo. Mille volte ci siamo chiesti se fosse opportuno uscire con un video così allegro, pop e surreale, in questo momento. Se stessimo rischiando di risultare fuori tema. Ma devo ammettere che i primi a ritrovare il sorriso ogni giorno, guardando le immagini di questo video, eravamo proprio noi! Ci riportava, ad ogni risveglio, nel mondo di cui avevamo bisogno. Un universo creativo, libero, giovane e stupido quanto basta per non perdere la leggerezza".

"Giovane stupida" fa parte della prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini pubblicata lo scorso novembre "Cremonini 2C2C The Best Of", che contiene 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate, grazie alle quali per la prima volta sarà possibile svelare la magia della nascita delle canzoni e cogliere il loro processo creativo.