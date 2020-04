Il Trenino Thomas fa festa con la Regina, Harry lancia la storia

Roma, 28 apr. (askanews) - "Il Trenino Thomas", popolare serie animata per bambini sulle avventure di un allegro trenino blu, festeggia il suo 75esimo anniversario e per l'occasione andrà in onda su Netflix il 2 maggio una puntata speciale con i Reali britannici.

A leggere l'introduzione dell'episodio,"Thomas & Friends: The Royal Engine", in cui appare la Regina in versione animata con il figlio Carlo bambino, è il principe Harry in persona; mentre a prestare la voce a uno dei personaggi è l'attrice britannica Rosamund Pike. "Tutto iniziò quando un ragazzino era a letto malato - legge Harry - il suo amorevole padre lo intratteneva con le storie di una ferrovia speciale sulla magica isola di Sodor. Quelle storie sarebbero poi diventate le storie della locomotiva più famosa del mondo, il trenino Thomas".

Pike, che dà la voce alla locomotiva Duchessa ha aggiunto: "Duchessa ha un ruolo molto importante in quanto trasporta la famiglia reale, è ovviamente un lavoro molto eccitante ma che comporta grandi responsabilità e nulla deve andare storto quando si hanno dei passeggeri così importanti; so che alla nostra famiglia Reale piace viaggiare in treno, quindi penso che sia molto adatto a loro questo episodio".

L'accordo con Netflix per la puntata risale a mesi fa; Harry ha registrato il messaggio prima della Megxit, quando ancora era a Londra.