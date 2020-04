Londra, 28 apr. (askanews) - Buona musica e solidarietà, è uscito il video toccante del singolo "The Greatest" di James Blunt con le immagini che raccontano la drammatica attualità di questi giorni ma con un forte messaggio di positività Il singolo tratto dall'ultimo album "Once Upon A Mind" è una ballata al pianoforte arricchita dalla inconfondibile voce di James e da una sezione di archi. Protagonisti i giovani, coraggiosi e forti che lavorano instancabilmente per combattere il COVID-19.

"The Greatest" era stato scritto per dare un messaggio di speranza per il futuro ai figli di Blunt, ma nelle ultime settimane il brano ha assunto un nuovo significato i veri eroi sono medici e infermieri in prima linea nella lotta alla pandemia, per questo tutti i profitti devoluti a favore del Servizio Sanitario Nazionale inglese a supporto della salute dei lavoratori impegnati contro il virus.