Campionati nazionali di cucina 2020, vince la Basilicata

Roma, 19 feb. (askanews) - Il team Basilicata si è aggiudicato la quinta edizione dei Campionati della Cucina Italiana trionfando nella Cucina Calda a squadre, nel corso della competizione italiana che si è svolta alla Fiera di Rimini, organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi.

A portare a casa l'ambito titolo è stata la squadra guidata da Vincenzo Romano (general manager) e da Rocco Mecca (team manager) e composta dagli chef Patrizia Viola, Giuseppe Arno e Marco Pietrafesa, con Oreste Pagano (pastry chef), Stefano Palumbo (junion pastry chef) e gli chef helper Vito Macchia, Nicola Stefanile e Romeo Tarcisio Palumbo.

Rocco Pozzulo, presidente Federcuochi: "Siamo arrivati alla quinta edizione dei Campionati della Cucina Italiana. Può sembrare un gioco ma non è così, soprattutto per i giovani, partecipare ai campionati serve a svolgere un lavoro quotidiano differente. Il campionato non deve essere solo un medagliere, ma il nostro obiettivo è quello di portare il modus operandi, il lavoro che si fa durante la gara nel lavoro quotidiano".

Lo chef televisivo Alessandro Circiello lancia un messaggio contro lo spreco: "La lotta allo spreco alimentare è un dovere di tutti noi cuochi. I nostri giudici vanno a controllare per ridurre lo spreco".

Questi i premi assegnati ai Campionati della Cucina Italiana 2020: D2 Artistica Senior Singolo, Marco Andronico; D3 Artistica Senior Singolo, Laura Maria Novi; K1 Cucina Calda Junior Singolo, Maria Anna Migliozzi; K1 Cucina Calda Senior Singolo, Fabio Mauro Tommaso Gallo; K2 Pasticceria da ristorazione Junior Singolo, Matteo Collura; K2 Pasticceria da ristorazione Senior Singolo, Sarah Cucchiara; Mistery Box Cucina Calda, Daniele Piccoli e Davide Patat; Street Food: la squadra di Antonia Cantarella, Daniela Quadrini e Antonio Battista.

Altro fiore all'occhiello della Federazione Italiana Cuochi è il Contest dedicato ai "Ragazzi Speciali" che ha visto alternarsi sul palco team composti da un ragazzo con programmazione scolastica differenziata e da un compagno tutor. Nella sezione Cucina Fredda del contest ha trionfato il team composto da Martina Amicone e Giuseppe Marinucci, dell'Istituto De Cecco di Pescara, mentre per la Cucina Calda il contest è stato vinto dal team composto da Alessia Bruno e Alessandro Lo Presti, dell'Istituto Pietro Piazza di Palermo. Nello stesso giorno si è svolto anche il Concorso per il Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri, che ha assegnato l'Oro all'Istituto Ambrosini di Favara (Sicilia) e l'Argento ex aequo all'Istituto Perotti di Bari (Puglia) e al Centro di formazione IS.FOR.COOP di Varazze (Liguria).