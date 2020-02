Bebe Vio sfida Luca Parmitano e prova a "pilotare" un aereo

Roma, 19 feb. (askanews) - Bebe Vio "pilota un aereo", mettendosi ai comandi di un simulatore di un Boeing B-777 di Alitalia.

Dopo il botta e risposta via Twitter con l'astronauta Esa, Luca Parmitano che - facendole i complimenti per i grandiosi risultati ottenuti alla Coppa del mondo di scherma paralimpica in Ungheria, prima delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 (bronzo nel fioretto individuale e oro nel fioretto a squadre, ndr) - le ha scritto "Voli altissima anche senza ali, adesso ti serve giusto un aereo per tornare a casa", la paratleta ha accettato la sfida e si è seduta, con ottimi risultati, al posto di pilotaggio, assistita dal comandante Andrea Gori di Alitalia.