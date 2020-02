"Diavoli", thriller internazionale con Borghi, Dempsey, Smutniak

Roma 17 feb. (askanews) - Arriverà ad aprile su Sky e Now tv il thriller internazionale "Diavoli", interpretato da Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, tratto dal best seller di Guido Maria Brera. Diretto da Nick Hurran e Jan Michelini il thriller ha come palcoscenico l'Olimpo della finanza mondiale ed è girato tra Roma e Londra. Interamente girato in lingua inglese "Diavoli" è una storia di finanza, potere e inganni.

Alessandro Borghi è Massimo Ruggero, spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, Patrick Dempsey è Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e CEO della banca. Il profondo legame tra i due uomini rischierà di incrinarsi quando, a causa degli interessi nascosti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale.