Azerbaigian, trionfa il partito di governo con tanti volti nuovi

Baku, 10 feb (askanews) - Mancano ancora i risultati definitivi ma gli exit poll e le dichiarazioni ufficiali hanno sancito la vittoria del partito di governo alle elezioni parlamentari anticipate in Azerbaigian.

Secondo i primi dati, infatti, il Nuovo partito azerbaigiano, lo Yap, ha ottenuto 69 seggi su 125, conquistando la maggioranza, con tanti neoparlamentari giovani, specchio di una nuova classe dirigente.

Una conferma per il partito del presidente azerbaigiano Ilham Aliyev che ha convocato le elezioni anticipate per rafforzare il sostegno alla sua agenda di riforme per la modernizzazione del Paese e dell amministrazione pubblica.

In Parlamento, se i dati finali confermeranno gli exit poll, entreranno anche 41 candidati indipendenti e una manciata di altri partiti, cinque, che si spartiranno i posti restanti. In un Paese sferzato da vento e neve a votare è andato soltanto il 47,81% della popolazione, un'affluenza in calo rispetto alle politiche di cinque anni fa.