Coronavirus, Zingaretti vede ambasciatore Cina: isteria infondata

Roma, 3 feb. (askanews) - Il segretario dem e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si è detto "orgoglioso" dell'equipe al femminile dello Spallanzani che ha isolato il coronavirus e ha incontrato le tre ricercatrici - Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia, Francesca Colavita e Concetta Castilletti. È stata anche l'occasione per presentarle all'Ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, che Zingaretti ha ringraziato per la visita programmata da tempo in Regione, preannunciando l'inizio di una più stretta collaborazione in campo medico con la Cina:

"E noi la interpretiamo anche come un messaggio da dare a tutti gli italiani e le italiane che vuole rilanciare l'amicizia con il popolo cinese, abbassare i timori e assolutamente infondati rispetto a una crisi legata al virus molto seria, ma che non deve cedere all'isteria o agli allarmismi che sono totalmente infondati".

"Ringrazio l'ambasciatore perché è stata una visita utile nell'immediato per dare un segnale utile a tutti e però è anche l'inizio di una più stretta collaborazione nel campo medico", ha annunciato.