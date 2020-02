Sanremo, Fiorello: Festival ha trasformato Amadeus in un mostro

Sanremo, 3 feb. (askanews) - Blitz di Fiorello alla conferenza stampa della vigilia del 70° Festival di Sanremo. "Mi sento rilassato, non ho mai visto una cosa così, solitamente i conduttori del Festival sono ansiosi, preparano, provano; lui non fa nulla. Dirige tutte le operazioni seduto dalla platea. Sanremo - ha detto rivolgendosi al direttore artistico e conduttore della kermesse, Amadeus, dopo aver interrotto la tradizionale conferenza stampa - ha la capacità di trasformare le persone, tu sei la più buona del mondo, eppure Sanremo ti ha trasformato in un mostro, il nemico pubblico numero uno. Ora - ha concluso - devi far cambiare idea con un festival pazzesco".