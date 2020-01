Su Topolino torna Paperica, omaggio a Vincenzo Mollica

Milano, 27 gen. (askanews) - Vincenzo Mollica, una delle più grandi e apprezzate firme del giornalismo televisivo, compie gli anni lunedì 27 gennaio e Topolino lo celebra con un omaggio a fumetti contenente un graditissimo ritorno: una nuova avventura a fumetti di Paperica, il più iconico giornalista di Paperopoli. Zio Paperone, Paperica e l'intervista definitiva è il titolo della storia disegnata da Giorgio Cavazzano e sceneggiata da Fausto Vitaliano sul numero 3349 in edicola da mercoledì 29 gennaio.

Come ricordato da Alex Bertani, direttore di Topolino, nel suo editoriale del numero 3348, Vincenzo Mollica è un grande amico del magazine ed è "grazie a lui e alle sue genuine intenzioni, se tutti quanti abbiamo scoperto film, romanzi, musicisti, fumetti e anche tanto altro!". Il giornalista a fine febbraio "appenderà il microfono al chiodo" ed è proprio questo lo spunto da cui si origina Zio Paperone, Paperica e l'intervista definitiva.

Nel giorno in cui l'OGP -l'Ordine dei Giornalisti Paperopolesi- conferma a Paperica l'accettazione della domanda di "guadagnato ritiro e meritato riposo", Zio Paperone gli chiede di realizzare un'ultima intervista, definitiva, in cui racconterà i suoi più grandi segreti. I nemici dello Zione, Amelia, Rockerduck e la Banda Bassotti, però, hanno tutte le intenzioni di entrare in possesso di quest'intervista e a Paperopoli si scatena il caos...

Torna dunque in scena Paperica, un bizzarro cronista con la passione per il mondo del cinema, omaggio a Vincenzo Mollica, nato dalla matita del Maestro Giorgio Cavazzano nel 1995 con la storia Paperino Oscar del centenario (pubblicata su Topolino 2074).