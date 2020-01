Con Dimensione 7 per tornare a parlare di politica a tutto campo

Roma, 24 gen. (askanews) - Tornare a parlare di politica a tutto campo, in un rapporto diretto e costruttivo rispetto ai problemi ed alle soluzioni da porre in essere per il bene comune e lo sviluppo della società. E' questo lo spazio d'azione di Dimensione 7, format voluto da Dimensione informazione, mensile online di economia, politica e società insieme alla società di comunicazione Hdrà proprio per focalizzzare maggiormente ed in maniera più approfondita l'attenzione sui temi attuali della politica. Il tutto attraverso faccia a faccia con i protagonisti del dibattito politico italiano, nella sede di Hdrà a Roma.

Roberto Serrentino, direttore di Dimensione Informazione:

"Incontrando i 7 leader dei principali partiti del panorama nazionale vogliamo vedere quali sono le loro posizioni e le loro idee su questi temi di attualità politica. Ed oggi iniziamo con l'On. Fratoianni. Con Leu stampella importante per il Governo con i numeri che ha al Senato".

Perchè tornare a parlare di politica, nei toni, tempi e modi giusti, è importante. Come conferma il primo ospite di Dimensione 7, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e parlamentare di LeU:

"La verità è che siamo in un Paese dove la discussione sul merito si è progressivamente persa, il dibattito è occupato da chi urla di più e da chi la spara più grossa. Alla ricerca dell'impressione, della mobilitazione delle passioni peggiori, invece che della costruzione di soluzioni utili a risolvere i problemi del Paese. Un Paese che continua a non trovare una strada, nella dialettica democratica, nella forma delle sue istituzioni e neanche nella forma dei soggetti politici che dovrebbero animare il dibattito democratico. Vale naturalmente ed in particolare per la sinistra, per quella parte della politica che si oppone alla destra, che ha un programma forte e una idea di società forte che io considero terribile che è fondata sulla paura, sull'esclusione. Il punto per noi è come si costruisce un'alternativa efficace a quel programma, che non penso possa esimersi dalla capacità di recuperare coraggio nell'indicare questa alternativa".