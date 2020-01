E Brexit sarà: arriva l'ok della Commissione Ue

basket

Video Kobe Bryant è morto, il video degli 81 punto contro in Los Angeles Lakers-Toronto Raptors

Il mondo del basket non sarà più lo stesso dopo la morte di Kobe Bryant, deceduto domenica 26 gennaio 2020 a Los Angeles nella caduta dell'elicottero a bordo del quale, insieme alla figlia 13enne Gianna e altre 7 persone, era diretto alla Mamba Academy per una partita di basket della squadra della sua secondogenita. Per approfondire leggi anche: Kobe Bryant morto, il video del luogo della ...