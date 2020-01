Mattarella: non abbassare guardia contro antisemitismo e fascismo

Gerusalemme, 23 gen. (askanews) - "La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perchè non si abbassi mai la guardia, l'attenzione, la vigilanza contro l'antisemitismo, contro la violenza e contro il fascismo". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il Capo dello Stato di Israele, Reuven Rivlin, nel corso della visita a Gerusalemme per partecipare, con numerosi Capi di Stato e di governo, al Quinto Forum Mondiale dell'Olocausto dal titolo "Ricordare l'olocausto: combattere l'antisemitismo".

Il forum è organizzato in occasione del 75/mo Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau, appuntamento che il presidente definisce "molto significativo".

Mattarella ha poi ricordato a Rivlin la scelta che lo ha portato alla nomina a senatore a vita di Liliana Segre. "La testimonianza che ha reso in questi decenni sulla Shoah è stata per l'Italia un patrimonio prezioso". E la nomina della sopravvissuta al genocidio "ha un significato ulteriore", ha spiegato Mattarella: "L'ho nominata nel gennaio del 2018, e quell'anno - ricorda ha ricordato Mattarella - ricorrevano gli 80 anni delle leggi razziali con cui il fascismo aveva perseguitato gli ebrei. Anche l'Italia ha avuto una pagina nera a questo riguardo, particolarmente grave, ed è per questo che l'Italia è consapevole dell'esigenza di affermare continuamente la necessità di combattere l'antisemitismo e di trasmettere ai giovani questa consapevolezza".