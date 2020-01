La regista Niki Caro svela i segreti di Mulan in live action

Milano, 17 gen. (askanews) - Dall'intimo all'epico. La regista Niki Caro a Milano ha svelato qualche segreto su come sarà la rivisitazione di Mulan in chiave live action del classico d'animazione Disney del 1998.

"Il film è intimo perchè comprendiamo la relazione tra Mulan e la sua famiglia e quanto sono forti questi legami. Lei decide di prendere il posto di suo padre, perchè sa che se lui andasse in guerra morirebbe. Lei è pronta a dare la sua vita per il padre. Ma il film è anche epico perchè difendendo l'onore della sua famiglia, va in guerra. Combinando il fatto che è una guerriera e che è una donna il suo potere esplode e il film diventa epico e adrenalinico".

Un film d'azione con ambientazioni spettacolari e grande scene di combattimento, ma con un qualcosa in più.

"Ho portato nella storia il realismo dello sguardo femminile. Per il mio lavoro di regista in un film enorme come questo ho dovuto diventare come Mulan, ho dovuto diventare una guerriera rimanendo una donna capace di essere intelligente e gentile ma senza accettare compromessi".

Liu Yifei è l'attrice che interpreta Mulan ed è stata scelta dopo una estenuante ricerca durata un anno.

"E' uno dei fattori che di maggior realismo del film. Liu Yifei è Mulan, non è solo una attrice, è una eccellente cavallerizza, sa usare le armi e pratica arti marziali, ha usato poco la controfigura e sa anche cantare.

La storia della leggendaria guerriera è soprattutto una storia di leadership.

"Mulan è un meraviglioso esempio di leadership per le ragazze, ma non solo lo è per tutti. E' coraggiosa, è forte, è intelligente. La cosa interessante del personaggio è che le manca la forza fisica di un uomo, ma la compensa con la strategia e l'astuzia".

Mulan arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 marzo.