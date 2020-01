Alaska, sopravvive 23 giorni in mezzo alla neve e al gelo

Roma, 14 gen. (askanews) - Un po' come nel libro e nel film di Sean Penn "Into the Wild", ma con il lieto fine. Tyson Steele, 30 anni, è sopravvissuto 23 giorni in mezzo alla neve e alle temperature polari dell'Alaska dopo che la sua capanna a 30 km dal centro abitato più vicino, in cui voleva isolarsi dal resto del mondo, ha preso fuoco dopo che per errore ha messo del cartone nella stufa; la fiammata ha fatto partire una scintilla ed è stata la fine. Il suo cane, Phil, un labrador, è morto nel rogo.

Nel video diffuso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Stato dell'Alaska si vede Tyson sbracciarsi per chiedere aiuto accanto alla scritta SOS, enorme, che aveva fatto nella neve per essere trovato. A dare l'allarme i suoi genitori che non ne avevano notizie da giorni.

Per sopravvivere al gelo si è costruito un rifugio sotto la neve usando le poche cose salvate dall'incendio, un telo, coperte e un po' di corteccia. Aveva alcune provviste, cibo in scatola. Quel che è bastato fino all'arrivo dei provvidenziali soccorsi.