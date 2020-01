Trump userà 7,2 mld usd per il muro con il Messico

Milano, 14 gen. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump si prepara a trasferire altri 7,2 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico. Secondo il Washington Post i fondi verranno dal Pentagono e, per il secondo anno consecutivo, saranno sottratti ai progetti per le costruzioni militari e ai finanziamenti antinarcotici.

Molto più degli 819,1 chilometri inizialmente previsti, l'amministrazione Trump potrà completare 1.424,2 km di recinzione al confine entro la primavera del 2022.

In passato erano emerse indiscrezioni secondo le quali, inizialmente Trump avrebbe voluto anche coccodrilli e serpenti nell'area attigua al muro, come disincentivo per chi lo avesse voluto scavalcare.