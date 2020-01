Palermo, anziano disabile maltrattato in una comunità-alloggio

Unicef, Liam Neeson tra i bambini venezuelani migranti

Roma, 10 gen. (askanews) - Liam Neeson, ambasciatore di buona volontà dell'Unicef (Goodwill Ambassador), in missione nella regione brasiliana confinante con il Venezuela per incontrare famiglie migranti. L'attore irlandese ha rilanciato l'appello alla comunità internazionale ad aumentare gli aiuti per i bambini migranti e rifugiati del Venezuela che hanno bisogno di assistenza in America Latina e ...