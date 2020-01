Pooh, discografia completa in cofanetto in edicola dal 10 gennaio

Roma, 9 gen. (askanews) - La discografia completa dei Pooh arriva in edicola, dal 10 gennaio, in un nuovo cofanetto da collezione. Canzone dopo canzone, la collana "POOH - Le Canzoni della Nostra Vita", curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony Music, ripercorrerà tutti gli album in studio e i migliori live in 32 CD (29 CD singoli, 2 doppi e un triplo CD) in un elegante edizione nell'ultima versione di rimasterizzazione, ampliata da contenuti esclusivi.

Ogni uscita sarà infatti arricchita da un fascicolo, corredato da foto, immagini e interviste inedite in cui gli artisti raccontano aneddoti e curiosità sulla nascita dei brani che li hanno resi celebri.

A dare il via a questa straordinaria collezione, in edicola per 32 settimane, sarà "Opera Prima" (1971), l album che ha segnato la svolta nella storia artistica della band, il primo pubblicato con la casa discografica CBS e con il produttore Giancarlo Lucariello, inaugurando di fatto il nuovo corso dei Pooh, nella formazione composta da Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Valerio Negrini (a cui, proprio durante il tour di questo disco, sarebbe subentrato Stefano D Orazio).

"Il testo originale scritto da Valerio Negrini si intitolava "Meno Male", ricorda Roby Facchinetti a proposito della genesi di "Tanta Voglia di Lei", ma non era ben centrato e, su suggerimento di Lucariello, lo cambiammo e nacque quello che poi è divenuto il testo e il titolo finale . E aggiunge - commentando la decisione di lanciare il secondo estratto, "Pensiero", quando ancora "Tanta Voglia di Lei" era primo in classifica - come, in quel caso, proprio la combinazione di due grandi successi così diversi tra di loro fu una delle chiavi di quell incredibile successo".

"La vera storia dei Pooh inizia lì - dichiara Riccardo Fogli - con Giancarlo Lucariello e un album, "Opera Prima" destinato a entrare nella storia con la forza delle sue canzoni".