La tecnologia che protegge l'ambiente al Ces di Las Vegas

Las Vegas, 9 gen. (askanews) - Una batteria riciclabile, borse per computer fatte con bottiglie di plastica: al Ces di Las Vegas la tecnologia si colora di verde, nel nome dell'attenzione per l'ambiente. Fondamentale per un settore che produce montagne di scarti difficilmente smaltibili.

Dunque bisogna reinventare materiali e processi, come nel caso di questa batteria creata dalla francese BeFC. "Il 97% delle batterie a bottone non è riciclabile - spiega Rodolphe Durand-Maniclas (BeFC) - "Questa batteria è fatta di zucchero ed enzimi. Trasformiamo lo zucchero in acidi e usiamo l'ossigeno dell'aria per creare un circuito. Così creiamo energia naturale attraverso una catalisi completamente biologica".

David Brown, di Targus, invece mostra come vengono create le loro custodie per computer ecologiche.

"Il prodotto parte da bottiglie di plastica completamente riciclate. Le prendiamo e le trasformiamo in pellet. Da qui creiamo il filo che diventa tessuto."