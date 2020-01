Justin Bieber annuncia su Instagram di avere la malattia di Lyme

Montreal, 9 gen. (askanews) - Justin Bieber ha annunciato su Instagram di avere contratto il Lyme, una malattia rara di origine batterica. "Mentre molta gente continua a dire che faccio schifo, prendo metanfetamina etc... Non hanno capito che mi hanno diagnosticato di recente la malattia di Lyme, non solo, ho anche una grave mononucleosi cronica che colpisce la mia pelle, le mie funzioni neurologiche, la mia energia e la salute in generale. Queste cose le spiegherò ulteriormente in una docu serie che metterò a breve su Youtube", ha annunciato il cantante di "Never say never".

Sono stati due anni duri, prosegue l'artista, che il 1 marzo compirà 26 anni, sottolineando che si sta sottoponendo a cure adeguate che lo aiuteranno a superare questa malattia che proviene da un batterio (Borrelia burgdorferi), che infesta le zecche e prende il nome dalla cittadina di Lyme, nel Connecticut, dove si verificò un'epidemia di questo male nel 1975. Una malattia infettiva - sempre più diffusa, anche in Asia, Europa e Sudamerica - che si manifesta con eritemi cutanei e può portare all'artrite nel 60-70% dei casi.

A 4 anni dall'ultimo album, il 4 gennaio è uscito l'ultimo brano dell'artista canadese "Yummy", che ha già ottenuto 30 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un ritorno accompagnato da molte critiche: i capelli di Bieber sono tinti di rosa e la sua mascella, secondo i media, è "deformata".