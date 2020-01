"Danza con me", Roberto Bolle e Luca Zingaretti omaggiano Chaplin

Roma, 2 gen. (askanews) - Roberto Bolle balla, accompagnato dal monologo di Luca Zingaretti, sulle note de "Il Grande Dittatore" di Charlie Chaplin. Uno dei momenti più emozionanti di "Danza con Me", lo show andato in onda su Rai1 in prima serata, un omaggio al film capolavoro del 1940.

Ancora un successo per "Danza con Me", giunto alla sua terza edizione, con uno share del 21,8% e 4 milioni e 400mila telespettatori. Boom anche sui social con quasi 500mila interazioni in tutta la giornata.

(Il programma visibile sul www.raiplay. it)