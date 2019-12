E' ufficiale: Carlo Ancelotti nuovo tecnico dell'Everton

Roma, 21 dic. (askanews) - E' ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dell'Everton, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al termine della stagione 2023-24. A dare l'annuncio è stato lo stesso club inglese con sede a Liverpool, attraverso un video sui social in cui un Ancelotti a fumetti alza tutti i trofei vinti in carriera.

Ancelotti sarà in tribuna a Goodison Park "come spettatore" nel match contro l'Arsenal, e dal 21 dicembre sarà in carica. L'esordio in panchina è previsto per il Boxing Day contro il Burnley.

"Sono felice, questa sfida mi affascina: il proprietario del club e la dirigenza hanno ben chiaro che l'obiettivo sarà vincere trofei" è stato il primo commento dell'ex ct del Napoli a pochi giorni dal suo esonero. Torna così in Inghilterra dopo otto anni: era stato al Chelsea dal 2009 al 2011.