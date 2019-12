Aeronautica, primi voli del Reparto sperimentale sul nuovo T-345

Venegono superiore, 21 dic. (askanews) - Il 4 dicembre 2019, due equipaggi costituiti interamente da piloti e ingegneri collaudatori del Reparto sperimentale volo dell'Aeronautica Militare, hanno volato per la prima volta ai comandi di un velivolo T-345A, addestratore made in Italy di nuova generazione realizzato dalla Leonardo aircraft.

I due equipaggi, a poche ore di distanza, hanno effettuato due diversi voli di prova con lo stesso aereo. Sono stati i primi voli condotti con equipaggi interamente composti da personale militare nell'ambito dell'attività di preview che l'Aeronautica sta svolgendo sul nuovo jet in configurazione iniziale condotta dal Reparto sperimentale volo presso gli stabilimenti Leonardo di Venegono Superiore (Va).

Il T-345 A è un velivolo HET (High Efficiency Trainer), derivato dall'S-211 ma riprogettato e dotato di un'avionica di ultima generazione, per offrire le prestazioni e l'efficacia tipiche degli aerei a getto ma a costi comparabili a quelli dei velivoli da addestramento a turboelica. È altamente performante e ideato per essere efficace ed affidabile, capace di rendere più agevole il passaggio dei piloti provenienti dagli addestratori basici ai caccia di ultima generazione. L'acquisizione del nuovo aereo della divisione velivoli di Leonardo, fiore all'occhiello dell'industria aerospaziale italiana, rappresenta un passo importante nell'ammodernamento della flotta trainer dell'Arma azzurra che lo impiegherà al posto del velivolo MB-339 A, per l'esecuzione della seconda e terza fase del syllabus di addestramento di un pilota militare e come nuovo jet della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), le famose "Frecce tricolori".

(Immagini di Daniele Savini)