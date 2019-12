"A Natale regala Abbracci", gli auguri di Luca Abete ai followers

Roma, 21 dic. (askanews) - "A Natale regala Abbracci" è il video con cui Luca Abete vuole fare gli auguri ai suoi followers, pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Un video che è anche un brano musicale, scritto dallo stesso popolare inviato di Striscia La Notizia, con le musiche di Francesco Altobelli ed edito dalla OndeSonore Records (già disponibile su tutti i digital store). Le immagini sono state girate nella sua città, Avellino, tra le luci e gli addobbi delle vie principali, con la partecipazione spontanea dei suoi concittadini in pieno clima di festa.

"Anche quest anno ho pensato di realizzare un video per fare gli auguri a mio modo alle persone che mi seguono sui social network e che hanno a cuore le cose che mi stanno più vicine. In sostanza è un invito in musica alle persone, con tante belle immagini colorate e realizzato nella mia città, a ritrovare il giusto valore del Natale - spiega Luca Abete - oltre i regali fisici, quelli da scartare sotto l albero, riappropriamoci anche dei valori importanti e delle cose semplici, come può essere un abbraccio!".