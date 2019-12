La Ocean Viking soccorre altri 50 migranti in mare, 162 a bordo

I Carabinieri forestali salvano 18 cani a Padula (Salerno)

(Agenzia Vista) Salerno, 21 dicembre 2019 I Carabinieri forestali salvano 18 cani a Padula (Salerno), le immagini I Carabinieri forestali hanno salvato 18 cani, tra cui 8 cuccioli, in un'abitazione del centro storico di Padula. Vivevano chiusi in varie stanza, in precarie condizioni igieniche. Fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev