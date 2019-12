A Roma arriva "Aqua", show acquatico con musica, magia, acrobazie

Meteo

Maltempo, piogge e disagi in tutta Italia. Burrasche, frane e strade chiuse: allerta meteo in 14 regioni

Anche oggi piogge e venti di burrasca interessano quasi tutta l'Italia da Nord a Sud. Allerta in 14 regioni, scuole chiuse in molte città. Sfollati e torrenti esondati in Liguria, con la situazione più difficile tra Genova e Imperia. Il governatore Toti ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti. In Maremma un'auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato: salve le quattro persone a ...