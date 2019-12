Amazon, Apple e Google insieme per "la casa intelligente"

Milano, 18 dic. (askanews) - Amazon, Apple e Google insieme nel nome delle smart home. I tre colossi del settore tech hanno fatto sapere che dialogheranno per gettare le basi per una maggiore compatibilità fra i loro prodotti mirati alla cosiddetta "casa intelligente". Il progetto comune è stato chiamato "Casa connessa con Ip". Farà parte di questa "alleanza" anche Zigbee Alliance (tra i cui membri c'è anche Ikea).

Da competitor ad alleati: i tre big per una volta saranno in qualche modo fianco a fianco per semplificare la vita ai consumatori. Gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant dialogheranno.

Il tutto si traduce nella ricerca di uno standard di connettività. "Il nostro obiettivo è quello di unire le tecnologie già testate e sviluppare un sistema di connettività nuovo e aperto basato sul protocollo internet" per le case smart, ha spiegato Google in una nota.