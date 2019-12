In Canada una casetta costruita con i microscopi a elettroni

L'Etiopia lancia nello spazio il suo primo satellite

Roma, 20 dic. (askanews) - L'Etiopia celebra il varo del suo primo satellite nello spazio, un successo che corona un anno di buoni risultati per il programma spaziale africano. Infatti è l'ottavo lancio di un satellite africano nel 2019. Il lancio di ETRSS, acronimo di satellite sensore remoto etiope, è avvenuto in una stazione spaziale cinese ed è stato seguito in una cerimonia pubblica ad Addis ...