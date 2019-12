Mes, Governo supera voto sul Fondo Salva-Stati. A rischio M5s

Milano, 12 dic. (askanews) - Una vittoria per Conte, per i 5 Stelle un po' meno. Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati, con la risoluzione di maggioranza è passato in Parlamento.

Al termine di una giornata lunga e faticosa, il Governo supera la prova del voto sul Fondo Salva-Stati e incassa un doppio semaforo verde. Il Senato, dopo quella della Camera, ha detto sì alla risoluzione unitaria di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla vigilia del Consiglio europeo con 164 sì, 122 no.

Anche il Movimento 5 Stelle, da giorni molto critico sul tema, ha votato abbastanza compatto, benchè 4 senatori si siano opposti.

Ma, al netto di un conteggio puramente numerico che segna la vittoria seppur sofferta della coalizione di Governo, è un altro il dato politico da registrare. A pagare il prezzo più alto di un dibattito che dura ormai da giorni sembra essere proprio il Movimento Cinquestelle che rischia di lasciare sul campo più di qualche vittima.