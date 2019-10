In arrivo la dolcezza di "Charlie e la fabbrica di cioccolato"

Milano, 14 ott. (askanews) -

Milano, 14 ott. (askanews) - Una storia che ha fatto impazzire grandi e piccoli e che conquista con dolcezza e ironia, a Milano fervono di preparativi per il debutto di "Charlie e la fabbrica di cioccolato", il musical basato sul romanzo di Roald Dahl.

Fra meno di un mese sarà Willy Wonka interpretato da Christian Ginepro ad aprire le porte della sua folle Fabbrica di Cioccolato alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore.

"Sarà lo spettacolo dell'anno, è una giostra meravigliosa, con effetti speciali pazzeschi, il pubblico vedrà lo spettacolo non solo davanti ma anche sopra di sé. L'incanto non sarà soltanto esteriore ma anche interiore perchè la giostra non sarà soltanto per gli occhi ma anche emotiva".

Il debutto è per l'8 novembre, Milano è unica città italiana a ospitare lo spettacolo per la regia di Federico Bellone. Un viaggio surreale, in cui lo spettatore verrà trasportato insieme a Charlie, nella fabbrica di cioccolato più sorprendente che ci sia.

"È uno spettacolo per tutti, è un grande musical sicuramente per famiglie, ha una sfaccettatura di emozioni molto ampia: è bello perché è spettacolare, fa piangere, ma è anche divertente perché è molto comico, quindi è uno spettacolo per le masse".

Oltre due ore di spettacolo, con musica dal vivo eseguita da 18 musicisti diretti dal Maestro Giovanni Maria Lori, con coreografie, effetti speciali e costumi di scena che incantano il pubblico e accendono la magia della fabbrica di cioccolato.