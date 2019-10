Draghi a Milano: sono ottimista sul futuro dell'Europa

Milano, 11 ott. (askanews) - Il presidente della Bce, Mario Draghi, ha ricevuto dall'Università Cattolica di Milano la laurea honoris causa in Economia, "in considerazione dello straordinario contributo fornito alla costruzione europea", ha spiegato nella motivazione Domenico Bodega, Preside della Facoltà di Economia della Cattolica: "Draghi ha contribuito in modo unico alla costruzione di un'Europa unita. Come presidente della Bce ha disegnato strumenti straordinari per impedire la dissoluzione dell'eurozona".

Nel suo discorso al conferimento della laurea Draghi ha fatto riferimento all'imminente termine del mandato alla Bce e a come le misure anticrisi di Francoforte abbiano avuto un impatto sostanziale. In chiusura, ha parlato dell'Unione Europea

"Sono ottimista sul futuro dell Europa", ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo discorso al conferimento della laurea honoris causa all'Università del Sacro Cuore, a Milano. "Penso che col tempo essere parte dell Ue e dell Unione monetaria sia diventato normale per gran parte dei cittadini. L euro è più popolare che mai - ha detto - il sostegno all Ue tocca i valori più alti registrati dall inizio della crisi".

"Nei dibattiti sul futuro dell Europa si discute sempre meno se la sua esistenza abbia senso e assai di più - ha rimarcato Draghi - sulla via migliore per avanzare. Su queste basi la nostra Unione può durare e prosperare".