Gualtieri: "Credo che Bruxelles abbia compreso filosofia manovra"

Lussemburgo, 10 ott. (askanews) - Il confronto fra governo e commissione europea è "molto positivo" e "costruttivo". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha descritto il dialogo in corso con Bruxelles sulla manovra economica dell'Italia la cui filosofia, ha aggiunto, "è stata ben compresa". Gualtieri ha poi espresso rammarico per la bocciatura della commissaria europea designata francese Sylvie Goulard.

"A me dispiace personalmente: conosco e stimo Sylvie Goulard. Ovviamente - ha proseguito il ministro parlando ai giornalisti al termine dell'Ecofin, oggi a Lussemburgo - non ho partecipato alle audizioni e non posso che rispettare la decisione del Parlamento europeo, ma penso che sarebbe stata una buona commissaria europea", ha concluso Gualtieri.