Bono e Bill Gates accanto a Macron per la lotta contro l'Aids

Lione, 10 ott. (askanews) - Foto di "famiglia" di Bill Gates e Bono Vox a Lione accanto al presidente francese Emmanuel Macron e a tanti capi di Stato, soprattutto africani, che partecipano alla conferenza del Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, ospitata quest'anno dalla Francia. Obiettivo di questo incontro è raccogliere 14 miliardi di dollari per eliminare queste malattie.

Il frontman della rockband irlandese e attivista per i diritti umani è co-fondatore di Red, organizzazione con marchio no-profit, i cui derivati vengono devoluti al Fondo, mentre il miliardario fondatore di Microsoft Bill Gates è il primo contribuente privato del Global Fund. Tra i presenti George Vella, presidente dei Malta, Faustin Archange Touadéra, presidente del Centrafrica, Marc Roch Christian Kabore, presidente del Burkina Faso.

I 14 miliardi di dollari serviranno a finanziare le azioni del Fondo per riuscire ad arginare queste epidemie entro il 2030. Raggiungere questo obiettivo - secondo i presenti - sarà difficile, anche a causa delle difficoltà dei donatori: la causa dell'Aids può sembrare infatti meno urgente da qualche anno e numerosi finanziamenti sono mobilitati per la causa ambientalista, come il Fondo verde per il clima.

"Nell'attuale contesto, tutti gli aumenti importanti al di là dei 12,2 miliardi di dollari" raccolti tre anni fa, nel corso dell'ultima conferenza di rifinanziamento del Fondo mondiale, "sarà considerato come un successo", hanno fatto sapere fonti dell'Eliseo.