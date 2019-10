In Brasile misteriose chiazze di petrolio su centinaia di spiagge

Milano, 9 ott. (askanews) - Misteriose chiazze di petrolio stanno inquinando centinaia di spiagge in Brasile. Sono oltre 130 i litorali del Nord-Est del Paese interessati finora, "uno dei peggiori disastri ambientale di sempre" secondo le associazioni ambientaliste, in particolare quelle che si occupano della salvaguardia della fauna e hanno dovuto bloccare il rilascio in acqua delle tartarughe per evitare una strage.

Le macchie hanno cominciato a comparire ai primi di settembre e ora si estendono per 2mila km lungo la costa Atlantica. Il governo ha dato il via ad una indagine per "crimini ambientali".

"Non è petrolio prodotto nè venduto in Brasile - ha detto il presidente Bolsonaro - Abbiamo sui nostri radar un paese che potrebbe essere proprietario di questo petrolio ma stiamo continuando a lavorare".

Secondo indiscrezioni le prime analisi avrebbero dimostrato che il petrolio potrebbe arrivare da navi venezuelane.