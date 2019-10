M5S festeggia il taglio dei parlamentari: è vittoria del popolo

Roma, 8 ott. (askanews) - I deputati pentastellati hanno festeggiato il via libera definitivo dell'aula della Camera al taglio degli eletti. Il leader M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato:

"Volevo dire ai cittadini italiani che questa è una grandissima vittoria del popolo, dei cittadini italiani. Ho visto che in Parlamento c'erano pochissime luci rosse contro questa riforma eppure quando abbiamo iniziato nessuno ci credeva. Passiamo - ha proseguito - da 945 parlamentari a 600 parlamentari e lo facciamo con una riforma storica che ricorderanno tutti. I nostri figli, i nostri nipoti, è qualcosa che per noi è veramente emozionante, ci abbiamo creduto tantissimo e passiamo a un Senato e a una Camera che avranno molti meno parlamentari. Nessuno qui sta discutendo la centralità del Parlamento, stiamo discutendo una cosa importante, che è la logica per noi: siamo un paese che ha 60 milioni di abitanti e aveva circa 1000 parlamentari, abbiamo paesi come gli Stati Uniti che hanno circa 300 milioni di cittadini e hanno 535 parlamentari".