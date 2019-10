Conte ad Atlantia: Autostrade-Alitalia commistione inaccettabile

Assisi, 4 ott. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenuto alle celebrazioni per la Festa di San Francesco Patrono d'Italia, ad Assisi, ha commentato il caso Atlantia, la società che vorrebbe rinunciare ad entrare in Alitalia perché rischia di non vedersi confermate le concessioni per le autostrade.

"Il governo è stato molto chiaro: Alitalia è una questione, Autostrade un'altra, la commistione tra i due piani è inaccettabile", ha detto.

"Per Alitalia è una situazione complicata, non lo nascondiamo. Noi faremo il possibile per assicurare alla compagnia di bandiera di poter rivolare perché non è tanto di salvare una compagnia in sé, e quindi c'è un problema occupazionale, ma il fatto di rilanciare un asset strategico anche per il trasporto intermodale, anche per quanto riguarda il turismo", ha aggiunto.