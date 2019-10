"Quando fuori piove", il nuovo videoclip di Ultimo

Roma, 4 ott. (askanews) - È in radio "Quando fuori piove" (Honiro Label) il nuovo brano di Ultimo estratto da "Colpa delle Favole" (doppio disco di platino), che ha debuttato al Primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive. Il brano è accompagnato dal nuovo videoclip, firmato dal regista Emanuele Pisano.

In "Quando fuori piove" le favole sono portatrici di illusioni: Ultimo a cuore aperto canta l inadeguatezza e le difficoltà vissute in una relazione. Nel racconto di una storia, il cui pensiero è ancora molto presente, lo sguardo si apre sulla realtà e, con amara nostalgia, arriva il momento di distinguere il mondo vero da quello delle favole, solo apparentemente perfetto. Da qui la delusione per tutto ciò che si perde quando non si dà più valore al tempo trascorso insieme, tempo che "ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore".

Il video ha come protagonista Ultimo ed è attraversato da immagini che evocano con intensità un sentimento di nostalgia: la barchetta di carta, una rosa che, simbolo di bellezza e amore, ormai galleggia in una fontana e non può più essere regalata alla donna amata, già troppo lontana.

Ultimo si prepara a tornare live con il suo nuovo Tour negli Stadi 2020 che ha già registrato il sold out a Firenze (6 giugno), Napoli (13 giugno) e Milano (19 giugno), città in cui le date sono raddoppiate.

La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà, così, undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione (29 maggio), per poi fare tappa a Torino (Stadio Comunale, 3 giugno), Firenze (Stadio Artemio Franchi, 6 giugno sold out e 7 giugno), Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno sold out e 14 giugno), Milano (Stadio San Siro, 18 giugno e 19 giugno sold out), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno), Ancona (Stadio del Conero 30 giugno), passando per Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, 4 luglio), Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio) e poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo.

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.