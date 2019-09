Whistleblowing: arriva la prima multa a tutela di chi denuncia

Milano, 30 set. (askanews) - Arriva la prima multa che punisce la ritorsione contro un whistleblower. L'Anac ha inflitto un'ammenda di 5.000 euro ai componenti dell'Ufficio sanzioni disciplinari di un'azienda pubblica campana che avevano "punito" un altro dirigente - il whistleblower - che aveva in precedenza denunciato irregolarità e abusi di ufficio commessi dai suoi colleghi.

Dopo l'introduzione della legge che protegge chi - esponendosi - segnala illeciti commessi sul lavoro, è questo un importante segnale della volontà delle istituzioni di dare concretezza ad uno strumento a tutela degli interessi pubblici e - per quanto riguarda le imprese finanziarie - del corretto funzionamento del mercato, come sottolinea Fabrizio Vedana, vicedirettore di Unione Fiduciaria. "Perché una grande novità? - sottolinea Fabrizio Vedana, vicedirettore di Unione Fiduciaria - Beh perché è la prima volta che Anac mette concretamente in atto le tutele a favore del whistleblower, ovvero del soggetto che segnala illeciti all'interno dell'azienda, in attuazione della legge 179 del 2017".

La tutela di chi dall'interno di una azienda o una istituzione denuncia gli illeciti è un presidio dei Paesi democratici sempre più importante. Negli Stati Uniti un addetto dei servizi di sicurezza alla Casa Bianca, ha denunciato presunte irregolarità da parte del presidente commesse nel corso di un colloquio con il presidente ucraino. L'addetto alla sicurezza si è attirato l'ira e le invettive da parte di Donald Trump, ma è ora tutelato dalla legge Usa sul whistleblowing e protetto in una località segreta.

"Il tema della tutela del whistleblower sta diventando sempre più di un tema d'attualità - prosegue Vedana - che dovrebbe portare il whistleblowing ad essere non più marchiato con qualcosa di vergognoso, ma al contrario chi fa la segnalazione deve essere tutelato e portato agli onori della cronaca come un soggetto che ha fatto fino in fondo il proprio dovere o nel settore pubblico o nel settore privato".