Cous Cous Fest: al via il campionato del mondo a San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo, 28 set. (askanews) - Chef di otto paesi e rappresentanti delle tre religioni insieme sul palco per la tradizionale incocciata di cous cous simbolo di integrazione. E' il menu del Cous Cous Fest che va in scena a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, fino a domenica 29 settembre. In gara anche due rifugiati con il team dell'Unhcr.