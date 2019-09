Montedoro è "L'uomo ideale", a teatro con Campagnola e Fornari

Roma, 26 set. (askanews) - L'uomo ideale esiste davvero? Una commedia esilarante e divertente apre la stagione del Teatro Golden di Roma, dal titolo "L'uomo ideale", scritta e diretta da Toni Fornari. Sul palcoscenico un terzetto di attori amati dal pubblico: Simone Montedoro, Claudia Campagnola e lo stesso Toni Fornari.

Negli studi di askanews, Montedoro e Campagnola:

"L'uomo ideale è qui accanto a me. No, l'uomo ideale è qui accanto a me. L'uomo ideale esiste o no? Io ho una lista eventualmente: deve essere bello e affascinante, deve saperti conquistare a tavolo, deve essere divertente, responsabile e comprensivo".

Giada (Claudia Campagnola) è disperatamente alla ricerca di un uomo; Lollo (Toni Fornari) è l'amico omosessuale. Damiano (Simone Montedoro) bello affascinante, divertente, è proprio l'uomo ideale.

"Loro credono di aver trovato l'amore della loro vita, faranno guerra per conquistarmi. Tutto parte dal mio personaggio, una quarantenne in carriera che sentimentalmente non è affatto realizzata, in cerca dell'uomo ideale, facciamo un casting per affittare l'alloggio finché arriva lui. E da li è guerra aperta. Si parla anche di amore, di amicizia, di solitudine".

Fino al 13 ottobre, al Teatro Golden di Roma.