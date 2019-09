Harry e Meghan in Sudafrica ballano tra i surfisti di una ong

Roma, 24 set. (askanews) - Canti e balli in compagnia di giovani surfisti per Harry e Meghan a Città del Capo, in Sudafrica, durante il loro tour nel Paese, il primo da quando sono diventati genitori lo scorso maggio.

Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono uniti a un gruppo di attivisti di Waves for Change, associazione che pratica il surf a scopo terapeutico per fornire servizi di salute mentale ai ragazzi vulnerabili che vivono in comunità con risorse limitate.

La coppia reale, vestita in modo casual, lui con camicia di lino verde, lei con giacca jeans e pantaloni scuri, in Sudafrica sta partecipando a diverse iniziative contro la violenza sulle donne. In Sudafrica secondo i dati ufficiali vengono commessi oltre 137 reati sessuali ogni giorno e solo ad agosto sono state uccise oltre 30 donne.