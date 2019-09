Lo sguardo di Greta all'Onu mentre passa Donald Trump

Roma, 24 set. (askanews) - Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrivava alle Nazioni Unite - non per il summit sul clima ma per un incontro religioso, anche se si è seduto in platea al summit sul clim al banco USa per qualche minuto - la sicurezza ha tenuto indietro la giovane Greta Thunberg. Trump la ha ignorata, ma lo sguardo gelido dell'attivista per il clima non è sfuggito alle telecamere.