Global Climate Strike, milioni in piazza in difesa dell'ambiente

Milano, 20 set. (askanews) - Da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, in ogni angolo del pianeta gli attivisti per il clima sono scesi in strada per il Global Climate Strike, lo sciopero in difesa dell'ambiente. Per una settimana sono organizzate manifestazioni e mobilitazioni che hanno come capofila la figura di Greta Thunberg, la sedicenne svedese diventata simbolo delle iniziative contro il cambiamento climatico.

All'iniziativa partecipano i giovanissimi per chiedere agli adulti di oggi di lasciare alle prossime generazioni la possibilità di vivere in un mondo ancora abitabile.

A #weekforfuture, la settimana in difesa dell'ambiente,

hanno aderito anche sindacati, gruppi umanitari, organizzazioni ambientaliste e alcune compagnie globali. Thunberg, che è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi per la settimana.

A Berlino 80.000 persone si sono radunate vicino alla Porta di Brandeburgo. La buona notizia arriva proprio dalla Germania, dove i partiti che sostengono il governo tedesco hanno raggiunto un accordo per un pacchetto da 100 miliardi di euro entro il 2030 "per la protezione del clima e la transizione energetica". La Germania punta così a tagliare le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.