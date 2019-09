Morto a 106 anni Marko Feingold, portò in salvo 100mila ebrei

Global Climate Strike, milioni in piazza in difesa dell'ambiente

Milano, 20 set. (askanews) - Da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, in ogni angolo del pianeta gli attivisti per il clima sono scesi in strada per il Global Climate Strike, lo sciopero in difesa dell'ambiente. Per una settimana sono organizzate manifestazioni e mobilitazioni che hanno come capofila la figura di Greta Thunberg, la sedicenne svedese diventata simbolo delle iniziative ...