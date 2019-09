"Gloria a Hong Kong", orchestra suona l'inno della protesta

Hong Kong, 19 set. (askanews) - Si chiama "Gloria ad Hong Kong", è stata composta da un autore anonimo ed è diventata in poco tempo uno degli inni della protesta. In un centro commerciale dell'ex colonia britannica una orchestra ha suonato il brano di musica classica davanti a centinaia di persone. "Gloria ad Hong Kong" si è rapidamente diffusa come une delle melodie della contestazione contro il potere centrale di Pechino.