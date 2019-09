A Milano arriva lo spettacolo "Potted Potter"

Milano, 18 set. (askanews) - La Potter mania invade Milano che diventa magica. Per un giorno la capitale lombarda si trasforma d'incanto in un ironico set potteriano. Da Cadorna alla ricerca del binario 9 e fino alla Foresta Proibita del BAM con i protagonisti di "Potted Potter": l'unica esperienza potteriana non autorizzata, una parodia di Dan e Jeff.

Gli attori Davide Nebbia e Mario Finulli hanno girato Milano per lanciare il ritorno al Teatro Leonardo dal 31 ottobre al 17 novembre del divertente spettacolo "Potted Potter" che riassume i 7 libri della saga del maghetto occhialuto in 70 minuti.