Intesa Sp, nasce a Torino "Area X" tra 3D e virtuale

Torino, 18 set. (askanews) - Esperienze immersive, immagini oleografiche tridimensionali e realtà virtuale per spiegare in maniera semplice e coinvolgente l'importanza della tutela assicurativa. A proporlo a Torino è Intesa Sanpaolo Assicura, la Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Intesa Sanpaolo, con il lancio di "Area X", nuovo spazio nel centro storico, in via San Francesco d'Assisi, 12, dove i cittadini potranno acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alla protezione dei propri beni e della propria salute. A lanciare l'iniziativa Nicola Fioravanti, responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo:

"AreaX è un centro per la diffusione della cultura assicurativa, non è una filiale. Non si vendono quindi prodotti, ma si vuole avvicinare la clientela e i cittadini alla conoscenza dei bisogni assicurativi. Lo facciamo in maniera completamente innovativa, investendo in tecnologie. Attraverso la realtà virtuale si potranno scoprire i bisogni assicurativi e avere una maggiore percezione di coprirsi da eventuali rischi, acquistando un'assicurazione".

Con tre postazioni di realtà virtuale il visitatore è accompagnato in un percorso di simulazioni per comprendere esigenze e conoscenze in ambito assicurativo che si compongono in una competizione a punti. Obiettivo è creare una maggiore consapevolezza sull'importanza di pianificare in sicurezza il proprio futuro, come racconta Lauretta Filangieri, responsabile Focal Point Innovazione e Change Management di Intesa Sanpaolo Vita: "E' un luogo dove si fa esperienza, cioè tramite un visore ci si immerge in un mondo in cui succedono delle cose, ci sono dei bivi e delle scelte da operare. Le persone devono fare delle scelte che hanno un impatto sul loro punteggio. E alla fine del percorso potranno controllare da uno schermo quali erano le scelte migliori da fare e le assicurazioni che avrebbero potuto portarsi dietro per arrivare in fondo al meglio".