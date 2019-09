Pd, Bersani: serve una cosa nuova, un'iniziativa larga a sinistra

Roma, 17 set. (askanews) - "Io credo che abbia voluto trovare il modo per stare al tavolo, come si dice, ma non chiedete a me giudizi su Renzi, parlatemi di politica".

Così Pier Luigi Bersani, ex segretario Pd, oggi presidente di Articolo 1, intervistato da Tagadà su La7 ha commentato l'uscita dal Pd di Matteo Renzi, prospettando la nascita di una nuova "cosa a sinistra".

"Io chiederei a tutti di non metterla così, qui il problema è di fare una cosa nuova, perché il renzismo ha portato una novità, cioè ha rotto delle radici con un pezzo di popolo e ci si è infilata la destra... questo è l'esito, e non lo si affronta con le porte girevoli nel Pd, ma con una 'cosa nuova'. Io lo dico da un po' di anni, sto parlando di una chiamata a raccolta di una sinistra che c'è in Italia, civica, cattolica, ambientalista, sociale con la disponibilità a fare un programma nuovo evestito nuovo. Io mi aspetto dal fratello maggiore di questa grande area che ci sia un'iniziativa larga, non riduciamo il problema a chi sta fuori e dentro il Pd", ha aggiunto.