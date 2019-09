Ocean Viking, Di Maio: i migranti sbarcano se redistribuiti

Roma, 14 set. (askanews) - "Credo ci sia un equivico sull'assegnazione del porto sicuro, noi lo abbiamo assegnato solo perché l'Europa ha deciso di aderire alla nostra richiesta di prendere gran parte di quei migranti: deve essere chiaro il principio per cui anche con il governo precedente l'obiettivo era sempre la redistribuzione in Europa di chi arrivava qui, ora si sono creati dei meccanismi che ci permettono, quando arriva uno straniero in Italia con un'imbarcazione che venga redistribuito in altri Paesi".

Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione della scuola di formazione dell'associazione Rousseau, ha risposto a proposito della politica verso i migranti del nuovo governo dopo l'ok dell'Italia a Lampedusa come porto sicuro per la nave Ocean Viking, da giorni in mare.

Di Maio ha spiegato inoltre che dalla Farnesina lavorerà su "due fronti: la cooperazione internazionale, per migliorare le condizioni economiche dei Paesi di provenienza, e gli accordi sui rimpatri, che sono importantissimi, perché sanciscono il principio che chi non può stare qui deve tornare indietro e che ci può stare qui sta in Europa, non in Italia".